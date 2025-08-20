Cannucceto in festa, raccolti mille euro per le cure di Giada

Il cuore grande dei cittadini di Cannucceto è più forte del maltempo. Quest’anno, nonostante le condizioni meteo avverse, l’edizione 2025 di Cannucceto in Festa che si è svolta il mese scorso, si è rivelata un grande successo di partecipazione e solidarietà. La comunità ha risposto con entusiasmo all’iniziativa organizzata dal comitato di zona della frazione nelle campagne di Cesenatico, trasformando anche le serate segnate dalla pioggia in momenti di incontro, musica e convivialità. Grazie alla generosità di tutti, nei giorni scorsi il ricavato di mille euro è stato consegnato, tramite l’associazione no profit ’Chi Burdel’ di Villalta, a Giada, una ragazza di 26 anni residente a Cesenatico, affetta da una grave disabilità. La donazione consentirà a Giada di proseguire le terapie che le stanno portando importanti benefici e significativi progressi. Francesco Gobbi, presidente del comitato di zona Cannucceto, a nome del rione sottolinea questo importante risultato e il valore: "Siamo orgogliosi della risposta del quartiere e della solidarietà dimostrata; la festa non è solo divertimento e buon cibo, ma soprattutto un’occasione per sostenere chi ha bisogno e rafforzare il senso di comunità".

In una nota il quartiere di Cannucceto ringrazia di cuore i volontari e tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’organizzazione della festa e, in particolare, ’La Piadina di Lorenzo’ della famiglia Vincenzi, per il prezioso sostegno. L’appuntamento è ora al prossimo anno, con l’obiettivo di rendere Cannucceto in Festa sempre più un simbolo di comunità, solidarietà e partecipazione.

g. m.