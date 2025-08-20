Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaCannucceto in festa, raccolti mille euro per le cure di Giada
20 ago 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Cannucceto in festa, raccolti mille euro per le cure di Giada

Cannucceto in festa, raccolti mille euro per le cure di Giada

Il comitato di zona: "Orgogliosi della risposta del quartiere per sostenere chi ha bisogno".

Il comitato di zona: "Orgogliosi della risposta del quartiere per sostenere chi ha bisogno".

Il comitato di zona: "Orgogliosi della risposta del quartiere per sostenere chi ha bisogno".

Per approfondire:

Il cuore grande dei cittadini di Cannucceto è più forte del maltempo. Quest’anno, nonostante le condizioni meteo avverse, l’edizione 2025 di Cannucceto in Festa che si è svolta il mese scorso, si è rivelata un grande successo di partecipazione e solidarietà. La comunità ha risposto con entusiasmo all’iniziativa organizzata dal comitato di zona della frazione nelle campagne di Cesenatico, trasformando anche le serate segnate dalla pioggia in momenti di incontro, musica e convivialità. Grazie alla generosità di tutti, nei giorni scorsi il ricavato di mille euro è stato consegnato, tramite l’associazione no profit ’Chi Burdel’ di Villalta, a Giada, una ragazza di 26 anni residente a Cesenatico, affetta da una grave disabilità. La donazione consentirà a Giada di proseguire le terapie che le stanno portando importanti benefici e significativi progressi. Francesco Gobbi, presidente del comitato di zona Cannucceto, a nome del rione sottolinea questo importante risultato e il valore: "Siamo orgogliosi della risposta del quartiere e della solidarietà dimostrata; la festa non è solo divertimento e buon cibo, ma soprattutto un’occasione per sostenere chi ha bisogno e rafforzare il senso di comunità".

In una nota il quartiere di Cannucceto ringrazia di cuore i volontari e tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’organizzazione della festa e, in particolare, ’La Piadina di Lorenzo’ della famiglia Vincenzi, per il prezioso sostegno. L’appuntamento è ora al prossimo anno, con l’obiettivo di rendere Cannucceto in Festa sempre più un simbolo di comunità, solidarietà e partecipazione.

g. m.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata