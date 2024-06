Cannucceto, inizia la festa. Spettacolo di fuoco e musica

Cannucceto è in festa. Nella frazione di campagna di Cesenatico il Comitato di zona oggi propone "Cannucceto a tutta birra - summer fest", una iniziativa pensata in principio per i residenti, che è poi diventata un momento di incontro per centinaia di persone, anche provenienti dai paesi limitrofi. L’appuntamento è alle 17.30 nel campo sportivo del rione, dove è presente lo stand delle piadine da Lorenzo ed è possibile gustare anche hot dog, patatine fritte, birre, gelato e dolciumi. Nel corso della giornata si terrà una gara di torte che l’anno scorso ha acceso una grande competizione tra le donne partecipanti. Il clou quest’anno sarà il concerto dei Moka Club, una band molto apprezzata sul territorio, chiamata per coinvolgere il pubblico con un vasto repertorio rigorosamente live. Fra le novità c’è anche lo spettacolo di Michela Inzaghi in arte Moko, un’artista nella giocoleria col fuoco, con il suo emozionante show. Anche gli amici a quattro zampe e gli amanti dei cani, avranno un loro momento. In apertura della festa, attorno alle 17.30 il centro di educazione cinofila Extrema Thule che ha sede proprio a Cannucceto, farà delle dimostrazioni di agility dog, Rally-O e attività cinofile. Chi vorrà portare il proprio cane, potrà provare gratuitamente, con l’aiuto degli addestratori, alcune delle attività. All’interno del campo sportivo i bambini potranno divertirsi in un’area gioco gratuita a loro dedicata. Francesco Gobbi, presidente del quartiere Cannucceto, punta molto sull’evento: "Alla festa dello scorso anno abbiamo raccolto 3.500 euro che abbiamo potuto donare in beneficenza, speriamo quest’anno di poter replicare il successo".

g. m.