’Canoa e trekking per tutti’ fra Ridracoli e la Lama

di Gilberto Mosconi

Altro fine settimana con vari appuntamenti, spettacoli, iniziative, in alcune località del territorio di Bagno di Romagna. Questa mattina alle 10, avrà luogo ’Avventuroso Canoa -Trekking ...Per Tutti’. Attraverso il lago di Ridracoli la canoa condurrà i partecipanti sino alla Foresta della Lama di Bagno all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Poi dalle 8 prenderà il via ’Ecomotiva Festival’, una coinvolgente serie di attività promosse da Rifugio Trappisa di Sotto. Una ’due giorni’ (giornata conclusiva domenica) per un Festival in cammino, che propone trekking, e-biking, arrampicata, e varie altre attività all’aria aperta. Tutte le attività sono a ingresso gratuito.

Inoltre a Bagno, questa sera alle 21, nella corte di Palazzo del Capitano, proiezione del film ’La pantera delle nevi’, mentre domani in locandina la pellicola ’The Fabelmans’. A San Piero, questa sera dalle 19,30, appuntamento conclusivo della due giorni di ’Arte in Festa’, con serata finale a sorpresa, giochi, stand gastronomici. Inoltre domani mattina, a S.Piero per le vie del paese avrà luogo un mercato ambulante straordinario estivo". Questa sera alle 20, nella gorga dei Frati, sul greto del fiume Savio, tradizionale falò per la ’Festa del Fuoco di Corzano’, in occasione della festa della Madonna dell’omonimo santuario, festa in calendario domani. Nel corso di questa sera verrà offerto ai presenti al falò un piatto di polenta presso il mulino Vicchi. Domenica mattina (ore 8) a S. Piero, ’Corri e cammina’, salita al santuario di Corzano.