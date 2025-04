Cantante sammaurese in lizza per la vittoria

Una cantante romagnola è in finale per uno dei premi più ambiti della categoria. Rossana Moratti, in arte Roxy Vocalist, è infatti tra le dieci finaliste italiane in nomination per il premio nazionale Dance Music Awards. Roxy, bresciana di origine ma romagnola d’adozione, è in corsa per vincere il titolo italiano di miglior vocalist woman 2024. Dopo una selezione delle candidature e una prima votazione globale conclusa il 10 marzo, il Dance Music Awards, importante manifestazione giunta alla sua decima edizione, ha pubblicato per ogni categoria di settore, i dieci finalisti in gara e ha aperto ufficialmente il televoto. A Roxy Vocalist è stato assegnato il codice 409.

Originaria della Franciacorta, dal 2011 la cantante vive a San Mauro Pascoli e calca i palchi della movida romagnola e nazionale. Artista poliedrica, Rossana Moratti in arte Roxy Vocalist, ha iniziato la sua carriera come cantante, partecipando a diversi concorsi, tra cui l’Accademia della Canzone di Sanremo. L’incontro con il mondo delle discoteche l’ha portata ad esibirsi in numerosi club italiani. È stata scelta anche per presentare numerosi eventi sportivi e culturali, ed inoltre collabora con diverse emittenti radiofoniche.

"È davvero una grande emozione essere tra le dieci finaliste _ ha detto la cantante: questo riconoscimento ha un grande significato per me". La premiazione del concorso si terrà il 18 maggio a Riccione, nel salone di Villa delle Rose. Per votare Roxy, è possibile inviare un messaggio con il codice 409 (sono consentiti fino a tre sms per ciascun cellulare), al numero 392 8156211, entro domenica.