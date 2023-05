’Cantarella’, 10mila presenze nei due weekend

di Ermanno Pasolini

Nonostante il maltempo ha avuto un grande successo di partecipanti l’11ª edizione della sagra della cantarella di Gatteo Mare che ha visto in sei giorni, suddivisi in due weekend, diecimila presenze fra stand gastronomici e area spettacoli. Di questi 1000 sono stati bambini che hanno usufruito di giochi e attrazioni. L’organizzazione è stata curata dall’associazione "Uniti per Gatteo", dal "Centro culturale Giulio Cesare-Auser", l’associazione Gatteo Mare Summer Village, con il contributo della Bcc Romagnola e il patrocinio del Comune.

Quest’anno in cucina ai volontari, che fanno parte del centinaio di persone che prestano gratuitamente la loro opera per la grande sagra, si sono affiancati cinque chef professionisti: Alessandra Baruzzi, Albarosa Zoffoli, Egisto Dall’Ara, Alessandro Spinelli e Gigliola Fabbri.

Dice Davide Branzanti presidente dell’associazione Uniti per Gatteo: "Nonostante il tempo non proprio bello come clima, ci siamo salvati con il grande tendone coperto. Sono stati sei giorni dedicati al gusto, ai sapori e alle tradizioni romagnole. Regina di questo evento è stata la cantarella, antico dolce romagnolo, povero all’origine, ricavato impastando farina sciolta in acqua e sale e cotta sulla piastra, oggi condita con olio e un pizzico di zucchero, più ricca in quanto vengono aggiunti farina di polenta, per renderla più morbida, e latte". I dati parlano chiaro: "In sei giorni sono state fatte oltre 15.000 cantarelle, impiegando 500 litri di latte, 250 chilogrammi di farina bianca, 100 chilogrammi di farina di polenta, 200 chili di zucchero, un quintale di olio di oliva extravergine, cinquanta barattoli di Nutella da tre chilogrammi ciascuno e 80 chili di marmellata per farcirle - ha continuato Branzanti -. Quest’anno, con cinque cuochi stellati in cucina, abbiamo fatto un menù molto variegato con quattro primi piatti e diversi secondi come il fritto misto di pesce, rane in umido, trippa, seppie coi piselli e tagliata di manzo. Poi piadina con salumi, contorni vari e il tutto con migliaia di piadine e centinaia di litri di sangiovese".

Branzanti ha espresso anche grande soddisfazione per gli eventi collaterali: "Tutti gli spettacoli sono stati a ingresso gratuito. Spettacolare il ritorno del ’Costipanzo Show’ che ha avuto otto comici protagonisti di due ore di grande spettacolo condotto da Duilio Pizzocchi con special guest come Gene Gnocchi. La sagra fino al 2019 era stata fatta sempre alla fine della stagione balneare. Dopo dieci edizioni abbiamo provato a farla all’inizio dell’estate. Avevamo un po’ di timori, ma la massiccia partecipazione ci ha ripagati di tutti gli sforzi fatti".