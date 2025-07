Cantarelle in tutte le varianti il lunedì in piazza della Libertà

Cantarelle anche in estate. A Gatteo Mare il centro culturale Auser Giulio Cesare ha deciso di preparare le cantarelle durante tutta la stagione turistica estiva. La cantarella è un dolce tipico romagnolo fra i più semplici e poveri. Anche la cantarella, come gli altri cibi del territorio, cambia ricetta di famiglia in famiglia. Un po’ come il dialetto, dove inflessioni e cadenze hanno mille sfumature e passano, negli anni, da padre in figlio, o da madre in figlia, quando si parla di cucina.

I volontari del centro culturale Giulio Cesare di Gatteo Mare stanno sorprendendo tutti con le innumerevoli varianti della Cantarella: classica, o farcita con nutella, marmellata, miele, gelato e panna montata. L’appuntamento è ogni lunedì sera in piazza della Libertà, mentre la sagra si svolge ogni anno durante i primi due weekend di maggio.

Terzo Tosi presidente del centro Auser spiega la scelta delle cantarelle estive. "Come è nata l’idea? Per potere offrire ai turisti e anche al nostro pubblico romagnolo che viene a vedere gli spettacoli in piazza della Libertà di potere assaggiare questo tipico dolce povero romagnolo". Quanti sono i volontari impegnati nel fare e cuocere le cantarelle? "Una decina quasi tutte donne che si offrono di fare questo tipico dolce la cui ricetta l’hanno imparata dalle loro mamme e nonne". Quale è quella più richiesta? "La gente è golosa e va a ruba la cantarella con la Nutella. Cosa che una volta i nostri nonni non avevano". Il costo? "Con 3 euro possono mangiare o portare a casa quattro cantarelle". Quali sere della settimana siete in piazza della Libertà a Gatteo Mare? "Tutti i lunedì dalle 21 in poi. Abbiamo un gazebo davanti al palazzo del turismo e poi durante altre feste, noi siamo sempre pronti".

