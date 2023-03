Cantautore

Un’estate all’insegna della musica dal vivo con grandi ospiti. A Sogliano al Rubicone torna la rassegna ’Soglianosonica’, giunta alla seconda edizione, organizzata da Retropop Live nella storica piazza Matteotti, cornice di numerosi eventi musicali.

Ad aprire il ciclo di concerti che animeranno i mesi estivi nel borgo collinare della vallata del Rubicone, il gradito ritorno in Romagna di Daniele Silvestri.

Il cantautore romano salirà sul palco di Sogliano sabato 1 luglio per l’unica tappa in regione della nuova tournée estiva che prende il nome di ’Estate X’.

L’artista sarà accompagnato dalla sua sorprendente ed eclettica band in una serata caratterizzata da un’atmosfera e una narrazione inedite, che ritrovano sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi.

I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili a partire dalle 11 di domani sul circuito Ticketone.

L’associazione culturale Retro Pop Live è attiva sul territorio cesenate e romagnolo da quasi un decennio. Ha operato in numerosi locali e rock-club del territorio, organizzando concerti e distinguendosi per la proposta artistica che spazia all’interno del rock alternativo in tutte le sue sfaccettature.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Sogliano al Rubicone.