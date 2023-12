Canti di Natale per raccogliere fondi a favore di 25 famiglie bisognose

Domani si tiene la seconda giornata di "Christmas Carols", l’evento organizzato da "Easy English Cesenatico" e "La Magica Notte", finalizzato a raccogliere fondi da devolvere a 25 famiglie indigenti, attraverso la parrocchia di Santa Maria Goretti. Per un pomeriggio e una sera, a partire dalle 17, un nutrito gruppo di mamme e papà di Cesenatico, con l’aiuto dei loro bambini, intoneranno davanti ai locali ed alle case, i tradizionali "Canti di Natale".

Il corteo raggiungerà il "Cala Madonnina", per poi dirigersi al porto canale al bar "Infame", il pub Mapicòn e al Cafe’ Marivaux, per poi lasciare il centro storico e raggiungere il ristorante "All Big" in via Mazzini. I bambini proseguiranno il loro cammino sul porto canale, fermando a "La Cantina del Porto", ristorante Giuliano per una sorpresa organizzata da Alessio Sassi, e poi a Levante al "Veranda" sul lungomare, per concludere l’ultima tappa al ristorante "Casa Tua" ospiti di Silvano Albonetti. Le persone interessate ad avere informazioni possono contattare Lara Fanti al 339 1348357.

L’iniziativa è sostenuta dall’azienda Sicograf che ha anche stampato tutto il materiale con cui i volontari di "Easy English Cesenatico" e "La Magica Notte", hanno promosso l’evento sul territorio.

Gli organizzatori confidano in una grande partecipazione da parte dei residenti e in un calorosa accoglienza di queste famiglie, che desiderano fare qualcosa di concreto per aiutare le persone meno fortunate e garantire un felice e sereno Natale a tutti i bambini.

