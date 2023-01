Canti, doni e tombole chiudono le festività a Gambettola

Anche Gambettola si appresta a chiudere in bellezza le festività natalizie. Oggi alle 15, nel centro parrocchiale ’Fulgor’ di Via Ravaldini, la Parrocchia di S. Egidio Abate e l’associazione ’Amici della Scuola’ propongono la ’Festa dei Doni’ dedicata a tutti i bambini. Alle 15.30, invece, in piazza Foro Boario, davanti al Grande Presepe Meccanico, l’associazione Folclore Gambettolese organizza la tradizionale ’Rassegna dei Pasquaroli’. L’ingresso è gratuito. Proseguono inoltre gli appuntamenti con le tombole organizzate dall’associazione ’Gambettola Eventi’ presso il centro culturale Fellini: stasera alle 20.45 si terrà la tombola della Befana con ricchi premi e assaggi di piadina. Tutti gli eventi fanno parte della rassegna ’Natale nel Bosco 2022’, organizzata dalle associazioni culturali gambettolesi in collaborazione con l’Amministrazione comunale.