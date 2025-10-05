Cantiere a palazzo Roverella, si smonta il ponteggio

In corrispondenza del cantiere riguardante la riqualificazione di palazzo Roverella, in centro storico, si procede con il completamento delle operazioni di smontaggio del ponteggio installato sui prospetti dello storico stabile, affacciati sulle vie Contrada Dandini e Strinati.

Le operazioni avranno inizio nella mattina di domani. Nello specifico, con lo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni e la massima sicurezza per operatori e cittadini, entreranno in vigore un divieto di transito veicolare e ciclabile in via Contrada Dandini, per l’intera estensione (eccetto mezzi di soccorso e di cantiere), in vicolo Madonna del Parto, per l’intera estensione (eccetto mezzi di soccorso e di cantiere), un divieto di transito pedonale in via Contrada Dandini, per l’intera estensione (eccetto residenti), in vicolo Madonna del Parto, per l’intera estensione (eccetto residenti).

Sarà inoltre riposizionata la stazione rifiuti Ecoself in via Tiberti (lato sinistro), per consentire l’accesso ai mezzi di cantiere e ai residenti, e si procederà con la soppressione del divieto di transito in via Tiberti (da Corso Giuseppe Garibaldi a via Martiri d’Ungheria), l’istituzione del senso unico in via Tiberti, direzione Corso Garibaldi, via Martiri d’Ungheria e con un senso unico alternato a vista in via Martiri d’Ungheria, con precedenza per chi proviene da via Tiberti; in via Strinati tra via Verzaglia e piazza Aguselli, con precedenza verso via Righi.

Nella foto uno dei cortili interni del palazzo.