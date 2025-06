Cantiere aperto su efficienza e sicurezza

aspetto architettonico della nuova stazione degli autobus inaugurata ieri ha una forte valenza iconica per l’immagine della città. Certo, anche questo ha la sua importanza nell’opera di rinnovamento di Cesena. Ma la riuscita dell’operazione si misurerà molto più sull’efficienza del servizio, sulla risposta alle esigenze di rilancio di una così importante sezione del tessuto urbano, e infine sul ripristino di condizioni di sicurezza e vivibilità di un’area da anni in sofferenza. Il cantiere è ancora in itinere (mancano i servizi igienici per gli autisti, per dire), ma non è questo il nodo. Gli architetti e gli urbanisti di Facebook già emettono sentenze. Per il giudizio finale aspettiamo almeno il quadro completo della zona.