Cantiere Boschetti, varata nuova barca per trasporto passeggeri

Il cantiere navale Boschetti di Cesenatico ha varato una nuova barca destinata al trasporto passeggeri ed in particolare ai turisti, che navigherà nel Golfo dei Poeti, nella Riviera di Levante del Mar Ligure. È stata battezzata ’RioMaior’ ed assieme alle motonavi ’Levante’ varata nel 2015 e alla motonave ’Lerici’ varata nel 2019 anch’esse fabbricate a Cesenatico, sarà impiegata nei collegamenti marittimi tra La Spezia e le Cinque Terre.

La nuova imbarcazione è lunga ben 32 metri e larga 7,3 metri, per 49 tonnellate di stazza. A muoverla sono due motori Baudouin di 39mila centimetri cubici di cilindrata, per una potenza di 1.650 cavalli cadauno, per garantire una velocità di crociera a pieno carico di 20 nodi. I posti per i passeggeri sono 600 a bordo, oltre ai vari spazi per i membri di equipaggio. I progettisti, in costante contatto con i fratelli Fabio, Andrea e Maurizio Boschetti dello storico cantiere navale nell’area di Ponente, hanno realizzato l’imponente barca in vetroresina, materiale scelto per lo scafo, seguendo dei precisi e moderni criteri ingegneristici. Anche i ponti sono stati realizzati in vetroresina, con finiture in legno di compensato marino appositamente trattato. La plancia del comandante è dotata di tutti i ritrovati delle ultime tecnologie, per rendere la navigazione stabile e confortevole, mentre i comandi azionano tre eliche per favorire le manovre in qualsiasi condizione di mare o meteorologica.

Per i passeggeri le sedute sono molto confortevoli e a bordo non mancherà nulla. Molta attenzione è anche dedicata all’ambiente, con un sistema in grado di depurare a bordo le acque nere dei servizi igienici.

g.m.