Cantiere finito al palazzo del municipio

Dopo anni di cantiere, sono state smontate le impalcature esterne al palazzo municipale di piazza Martiri a San Piero in Bagno. Degli annosi ritardi registrati da quell’importante intervento, ne scrive il sindaco Marco Baccini, che così esordisce: "Un cantiere troppo lungo e di difficile gestione al punto che è diventato ’noioso’ per tutti, ma finalmente, siamo arrivati al termine e personalmente mi solleva il fatto di averlo definito entro la legislatura, come da obiettivo di mandato amministrativo che mi ero dato". Con queste riflessioni, Baccini ha informato i cittadini della fine della realizzazione del cantiere di messa in sicurezza sismica e di riqualificazione della sede municipale. Spiega poi il primo cittadino di Bagno di Romagna: "Le opere di miglioramento, che rappresentavano l’oggetto dell’appalto sono dunque terminate. Sono state portate a compimento le opere di cerchiatura con telai di acciaio delle volte del piano terra, la realizzazione di intonaci armati delle pareti interne, l’inserimento dei tiranti nelle pareti portanti e la sostituzione integrale della copertura. La tempistica del cantiere è il grande tema degli appalti pubblici, nell’ambito dei quali il compito meritorio delle amministrazioni, di trovare le risorse necessarie a finanziare progetti e opere, viene spesso travolto dai meccanismi di individuazione delle ditte appaltatrici, che fuoriesce dal controllo dell’ente locale e che sostanzialmente determina le sorti dei cantieri".

Aggiunge poi Baccini: "Il finanziamento di 900.000 euro della Regione Emilia-Romagna è stato il primo contributo che abbiamo ottenuto in assoluto nel 2015. Tra l’altro, questo cantiere ha subìto evidenti ritardi connessi a circostanze varie e peculiari. La principale è stata una variante progettuale relativa alla sostituzione della copertura dell’edificio, che ha reso necessario un nuovo iter autorizzativo e che ha determinato 10 mesi di sospensione del cantiere. Poi è intervenuto il Covid, inoltre è sopraggiunta l’emergenza dell’aumento dei prezzi della materie prime e della loro reperibilità. L’aumento del costo del legno schizzato del 400% e di quello del ferro aumentato del 200%, hanno imposto la non facile ricerca e stanziamento di ulteriori 118.000 euro, mentre la sopravvenuta irreperibilità delle materie prime ha allungato i tempi di consegna di altri 4 mesi". A conclusione, Baccini informa che, dopo il miglioramento sismico, verranno eseguite opere di riqualificazione dell’immobile municipale.

Gilberto Mosconi