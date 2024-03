Cantieri post alluvione dalla città alla collina: tutte le zone interessate

Dalla città alla collina. Proseguono i lavori post alluvione per la messa in sicurezza delle strade. Lunedì si comincia lungo le vie Romea, Giardino di San Mauro e Rosoleto, dove la ditta Casanova Service Srl di Panighina di Bertinoro eseguirà lavori di pulizia dei fossi. Un intervento di messa in sicurezza sarà inoltre eseguito dalla ditta Ambrogetti SRL di Verghereto che lavorerà per ripristinare il dissesto franoso avvenuto in via Chiesa di Casale nei pressi del civico 1325. Il dissesto avvenuto nella sede stradale è caratterizzato dall’abbassamento della quota della porzione di carreggiata “lesionata” per circa 60/70 centimetri per un fronte di circa 25 metri. Lavori di rifacimento di marciapiedi e delle pavimentazioni stradali saranno eseguiti inoltre nelle vie Spoleto e Todi. Cantiere in partenza anche lungo la strada comunale Paderno che, sempre a partire da lunedì, sarà interessata da lavori di fresatura e ripavimentazione con tappeto d’usura.