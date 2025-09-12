Cantieri sulle strade provinciali. Via a un piano di interventi da 65 milioni di euro con i fondi Pnrr

Un piano di lavori per la messa in sicurezza e ripristino delle strade provinciali danneggiate dall’alluvione sta per partire. In campo ci sono 65 milioni di euro, un investimento dell’amministrazione provinciale di Forlì-Cesena finanziato in gran parte con fondi Pnrr tramite ordinanze commissariali, a cui si aggiungono risorse ordinarie del Commissario Straordinario alla Ricostruzione. I lavori partiranno tra la metà di settembre e gli inizi di ottobre.

Nella seconda metà di giugno sono stati affidati i lavori su 20 strade provinciali, mentre in questi giorni si stanno completando le procedure di aggiudicazione per ulteriori 3 strade (SP 79, SP 83 e SP 102). Per condividere i progetti definitivi e l’avvio dei cantieri, la Provincia di Forlì- Cesena, ha incontrato nei giorni scorsi i Comuni cesenati coinvolti. Le strade interessate nel territorio cesenate sono: SP9 Cesena-Sogliano tra Montiano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, SP 13 Uso tra Borghi e Sogliano, SP 40 Badia-Santa Paola tra Longiano e Roncofreddo, SP68 Voltre tra Sarsina e Mercato Saraceno, SP 74 Cesena-Sorrivoli, SP 75 Monteleone nel comune di Roncofreddo, SP 85 Fondovalle Rubicone, SP 88 Alto Uso nel comune di Sogliano al Rubicone e SP 134 Via Piana nel comune di Sarsina. Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena, ha dichiarato: "Entro ottobre sulle strade provinciali partirà la seconda fase di lavori di messa in sicurezza e ripristino a seguito dell’alluvione. Un lavoro imponente e delicato che abbiamo condiviso con i Comuni forlivesi negli ultimi giorni di agosto e questa settimana con i Comuni cesenati. Il coordinamento con tutti gli enti è fondamentale per la buona gestione degli interventi. Le opere che andremo a realizzare non risolveranno tutti i problemi che abbiamo sulle strade intervallive interessate, ma miglioreranno la sicurezza del territorio".

Sara Bartolini, consigliera delegata alla viabilità, ha aggiunto: "Questi interventi ci consentono di restituire ai cittadini e alle imprese strade un po’ più sicure e percorribili. Non è la soluzione definitiva, ma un passo importante per ridare fiducia a chi ogni giorno vive e lavora in queste zone. Dietro questo obiettivo c’è un impegno condiviso tra istituzioni che ci permette di guardare con più ottimismo ai prossimi mesi".

Per quanto riguarda il territorio cesenate, le spese previste ammontano a oltre 28 milioni di euro, a partire dalla Sp9 di Sogliano (3,9 milioni di euro), Sp13 dell’Uso ( due milioni), Sp40 Badia Santa Paola (2,3 milioni), Sp74 Cesena Sorrivoli (due milioni), Sp75 Monteleone (5,2 milioni), Sp79 Rio Petra (1,250 milioni, no fondi Pnrr), Sp85 Fondovalle Rubicone (due milioni), Sp88 Alto Uso (tre milioni), Sp134 Via Piana (3,4 milioni, no fondi Pnrr).

re.ce.