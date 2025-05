Cantine romagnole protagoniste, stasera torna il Wine Festival

In riviera le cantine romagnole tornano ad essere protagoniste. Questa sera, in piazza delle Conserve, nel cuore del borgo marinaro di Cesenatico, si terrà infatti l’edizione 2025 del Wine Festival. In uno degli scorci più belli e caratteristici della costa, gli imprenditori del gruppo dei Giovani albergatori di Adac Federalberghi, propongono la manifestazione che apre la stagione estiva. L’appuntamento odierno è dalle 18 a mezzanotte, quando nella piazza caratteristica per la presenza dei manufatti in mattoni a forma di tronco di cono rovesciato, dove un tempo venivano conservati il pesce e altri alimenti sotto il ghiaccio e la neve pressata prima della diffusione dei frigoriferi, si potranno gustare le migliori etichette del territorio. Il Cesenatico Wine Festival, giunto al quinto anno, vede protagonisti gli operatori turistici under 40 di Adac Giovani con in testa il presidente Filippo Magnani, sostenuti da Riviera Banca con il sostegno del Comune e della Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Forlì-Cesena. Ci saranno stand gastronomici ed esibizioni di musica live, con le cantine che faranno degustare e conoscere i profumi e i sapori della tradizione vignaiuola delle colline romagnola, ai turisti e anche ai residenti nelle città vicine. Le cantine sono Tenuta La Viola, Azienda Agricola Mongiusti, tenuta Graziani, podere Baratta, Bufalo Wine, azienda agricola Casadei, Colombina Vini, I Piccoli Vignaioli, Gobbi Family Farm, La Castellana, De Stefanelli, Celli Vini Bertinoro, Domini Glicine Cantina Forlì Predappio e Tenuta 4 Gemme.

g.m.