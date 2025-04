"Canto il ’Giullare’ che è in noi"

Una serie di canzoni ispirate dal carattere degli archetipi della psicologia. È uscito il ‘Giullare’, nuovo ep della cantautrice di Sant’Angelo di Gatteo Denise Battaglia. Il disco contiene tre brani giocosi e senza regole e rappresentano la prima parte di un progetto influenzato dalle figure archetipiche. I brani, che mescolano il cantautorato a sonorità alternative, sono stati scritti in collaborazione con il produttore Michele Kadesh, mentre Arianna Battaglia e Martina Semenzato si sono occupate rispettivamente della copertina e delle animazioni del disco.

Da dove arriva il titolo ‘Giullare’?

"Questo breve disco è il primo di una lunga serie dedicata al mondo degli archetipi. In particolare, il Giullare rappresenta un progetto giocoso, imprevedibile e anche un po’ incosciente. I brani contenuti all’interno dell’ep non seguono regole, anzi sono decisamente liberi".

Ad esempio?

"Il brano ‘Bicchieri’, in particolar modo, è stato definito da chi l’ha ascoltato come un pezzo coraggioso. Si tratta di una sorta di operetta di oltre cinque minuti, caratterizzata dalla presenza di diversi temi musicali. È quasi più un brano teatrale che una canzone".

Che cosa lega i brani dell’ep?

"Si tratta di pezzi giocosi, che raccontano di un ritorno all’infanzia o del nostro lato più incosciente, comunque filtrato da una certa ironia che emerge maggiormente nel brano ‘Quanti anni hai’, che è un po’ il pezzo rappresentativo del disco".

Di cosa parla?

"È un dialogo tra la mia parte più razionale, schematica e precisa, e la bambina dentro di me. Si contrappongono, dunque, le regole a un bambino che si oppone e fugge. Nel ritornello, però, i due si riuniscono, dato che entrambi questi lati della mia personalità mi rappresentano per quella che sono".

Musicalmente come si sviluppa il disco?

"Volevo che i pezzi fossero il più fedele possibile a come li avevo pensati in fase di scrittura. Ringrazio il produttore Michele Kadesh che mi ha aiutato a mantenere l’essenza originale di questi pezzi. È un disco in cui il cantautorato si mescola ad elementi sonori differenti".

Ha già annunciato qualche data del nuovo tour?

"Il 19 aprile mi esibirò ad Ancona ad un evento privato. Il primo maggio, invece, sarò a Rimini al Palco degli Artisti. Il 17 maggio sarò al ‘Provo cult’ di San Giovanni Rotondo".

Qual è il suo obiettivo come artista?

"Credo che la mia ambizione, come per tanti musicisti, sia quella di suonare tanto, il più possibile. Sono un po’ alla vecchia, faccio parte di quella schiera di artisti che crede che la musica vada suonata. L’obiettivo è quello di far arrivare il mio messaggio alle persone, così da avere con loro uno scambio di energia che ripaga di tutti gli sforzi".