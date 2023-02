"Canto sogni e prospettive dalla provincia"

di Cristina Gennari L’inedia provinciale come mare magnum di potenziale sprecato, tra senso di irrisolto e pressanti aspettative sociali. Si intitola ’Garantito’, il nuovo singolo di Edgar Allan Pop, all’anagrafe Enrico Garattoni, giovane cantautore di Savignano. Un flusso di coscienza, in botta e risposta con il rapper Max Penombra, che denuncia le proprie insoddisfazioni incanalate in una paradossale crasi fra post punk e disco da giostre anni 90’. Edgar Allan Pop, partiamo dall’inizio. Quando ha cominciato a fare musica? "Verso i 17 anni ho iniziato ad esibirmi con qualche cover band e a sperimentare vari strumenti che mi sono serviti a capire quello che volevo fare. Tra le superiori e l’università ho infatti iniziato a scrivere canzoni mie. Ho anche fatto parte di un gruppo, gli Homini, con cui sono cresciuto e dove è nato il mio personale progetto musicale, che ho messo a fuoco negli anni." Il nome d’arte è un riferimento al maestro dell’horror? "È ironico. Non è tanto un rimando ad Edgar Allan Poe, quanto una storpiatura del nome. Una sorta di arte ready-made alla Tristan Tzara, un’azione un po’ punk su tutta l’arte e le cose che sono venute prima. Edgar è nato dalla crasi del mio nome e cognome, Enrico...