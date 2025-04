Canzoni d’autore al Jazzamore

Una serata dedicata alla grande canzone d’autore italiana. Michele Barbagli e Dimitri Mazza portano in scena ’L’Appuntamento’, un concerto che intreccia musica, parole e memoria popolare, in programma domani alle 21 al Jazzamore. Lo spettacolo rende omaggio a un’intera generazione di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, reinterpretando con stile personale i loro brani più iconici. Da Lucio Dalla a Bennato, Finardi, Battisti, Lauzi, Celentano e tanti altri. Uno spettacolo musicale e non, dedicato ai cantautori che sono stati slogan popolari e intramontabili canzonieri. Tra ironia, poesia urbana e introspezione, Barbagli e Mazza offrono al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente, sospesa tra il passato e l’attualità delle emozioni. Per info e prenotazioni 0547.1796794.