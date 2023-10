Capanni anni ’50, di nuovo insieme: "Tempi poveri ma indimenticabili"

I nati negli anni 1950-1951 e 1952 a Capanni, frazione di Savignano sul Rubicone, si sono ritrovati per la prima volta a pranzo presso il ristorante La Capannina di Longiano. Erano in 17 e oltre all’organizzatore Gilberto Maggioli, c’erano: Donatello Fiori, Sesto Bastoni, Mario Maggioli, Dante Minotti, Enrico Giorgi, Filippo Fabiani, Luciano Natali, Giuliano Minotti, Valeria Rossi, Giuliano Olivieri, Giuseppina Tasini, Pierina Paglierani, Gabriella Bracci, Adele Vernocchi, Francesco Bianchi e Cipriano. Dice Gilberto Maggioli: "Oggi solo una parte abita ancora a Capanni dove abbiamo frequentato le scuole elementari, quando c’erano le pluriclassi, con le prime tre classi elementari insieme e così la quarta e la quinta. Una scuole che purtroppo da molto tempo non esiste più e i bambini di Capanni oggi frequentano i plessi di Fiumicino o dei comuni vicini. Diversi di noi abitano ancora a Capanni e altri sono emigrati nei comuni vicini, chi a nel comune capoluogo di Savignano, chi a Gatteo, San Mauro Pascoli e altri centri".

Malgrado il trascorrere degli anni, i legami di giovinezza non si sono allentati, sull’onda del ricordo e della nostalgia per i bei tempi andati. "Alcuni di noi hanno sempre continuato a vedersi e a frequentarsi – racconta ancora l’organizzatore della reunion, Gilberto Maggioli –, mentre altri non si vedevano da decine di anni. E’ stato bello ritrovarsi insieme anche se qualcuno mancava perchè purtroppo non più in vita o impossibilitato a partecipare alla reunion. Abbiamo passato la maggior parte della giornata a ricordare la vita di quei giorni che arrivavano dopo la terribile seconda guerra mondiale, quando imperava la miseria, ma c’erano amicizia, solidarietà, giochi e la scuola che ci teneva uniti. Ci siamo promessi di ritrovarci ogni anno e tornare a quei tempi poveri ma indimenticabili".

Ermanno Pasolini