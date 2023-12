Capanni, in arrivo due telecamere

Incontro nella frazione di Capanni fra la consulta di quartiere e l’Amministrazione comunale di Savignano. C’erano il sindaco Filippo Giovannini, il vicesindaco Nicola Dellapasqua e le assessore Natascia Bertozzi, Sefora Fabbri, Stefania Morara e Francesca Castagnoli. La serata è stata condotta da Luca Maggioli presidente della consulta del quartiere Capanni:

"Il primo punto scottante riguarda l’asilo di Capanni con una situazione di un immobile che, nonostante fosse nuovo, non era agibile. Poi è arrivata una scuola per l’infanzia che lo occupa tutto. Sembrava dovesse starci qualche mese, in attesa del recupero di un altro immobile di chi gestisce l’asilo, invece è lì da due anni. L’immobile così come è oggi non serve al quartiere. Manca la spazzatura pubblica delle vie, manca una sede del quartiere e veniamo al Circolo a farci prestare il posto per le riunioni. Fino al 2000 non abbiamo mai avuto grandi problemi di sicurezza, invece negli ultimi tempi ci stiamo trovando con problemi, come i furti, soprattutto in campagna. Il comune ha annunciato l’arrivo di 23 nuove telecamere di videosorveglianza che, aggiunte alle 27 che già ci sono, diventeranno 50. A Capanni arriveranno? Chiediamo l’attivazione di un seggio elettorale in quanto abbiamo 875 votanti e dobbiamo andare a votare a Fiumicino. Non abbiamo il medico di base e non troviamo nessuno che venga a fare ambulatorio almeno una volta alla settimana".

Il vicesindaco Dellapasqua ha ha detto: "Per la scuola dell’infanzia, l’immobile è destinato a diventare Centro per le famiglie in capo all’Asp che lo ristrutturerà e una parte diventerà luogo per i servizi del quartiere. Poi segnalateci luoghi che vengono affittati in nero come garage o soffitte. Per un medico a Capanni continueremo a chiedere all’Asl di trovarne uno disposto a venire anche da voi".

L’assessora Bertozzi ha aggiunto: "Controllerò il numero delle pulizie annuali stabilite e perché dite che non passano a pulire le strade. Per le nuove telecamere di videosorveglianza, una verrà installata dove c’è il parco e una nel parcheggio". Il sindaco ha detto che per il seggio elettorale si sta interessando da tempo: "Ho contattato la prefettura e che è d’accordo per un seggio a Capanni".