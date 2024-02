Capiozzo festeggia con ‘Whisky a go go’

"Capiozzo Mecco & Santimone 5et" celebra i 20 anni dalla pubblicazione dell’album "Whisky a Go Go", per quello che è l’evento clou della rassegna Jazz Club 2024. L’appuntamento è stasera sera al Jam Session, dove a partire dalle 21.30 si potrà vedere dal vivo una band tra le migliori in circolazione. "Whisky a Go Go" è stato il primo progetto che Christian Capiozzo e Mecco Guidi hanno inciso a loro nome nel 2003, col fondamentale apporto in studio e dal vivo di Daniele Santimone. Il disco, uscito in Europa, Giappone e Stati Uniti, contiene brani originali dei due musicisti e alcune cover. Nell’album sono presenti ospiti quali Mario Biondi (è sua l’intensa versione di "Spinning Wheel"), Simone La Maida, Stefano Bedetti, Alessandro Scala e altri. Il trio già da allora aveva un sound riconoscibile ed un affiatato interplay, che tuttora permette loro di muoversi attraverso vari mondi musicali con grande personalità. Alcune delle tracce dell’album sono state scelte come sound tracks per delle trasmissioni televisive, fra le quali "Sex & the City", in cui andava in onda il brano "Small club". Il gruppo portò allora la sua musica al "Nublu" di New York in un viaggio epico a cui partecipò anche Mario Biondi. Christian Chicco Capiozzo è un batterista di grande talento, il quale ha bisogno di poche presentazioni, essendo il figlio d’arte del mitico Giulio Capiozzo fondatore degli Area, e recentemente si è imposto sui palcoscenici di profilo internazionale assieme a Jimmy Owens, Enrico Rava, Tony Scott, Mario Biondi, Bruce Forman e tanti altri. Michele Mecco Guidi è un pianista e compositore molto apprezzato, il quale ha anch’egli suonato con i big, al fianco Fabrizio Bosso, Marco Tamburini, Cesare Cremonini, Raphael Gualazzi, James Thompson, Flavio Boltro, mostrando sempre uno stile eccellente. Daniele Santimone è un chitarrista con una carriera eccezionale, avendo suonato con il grande Giulio Capiozzo e tutti i big del panorama jazz internazionale. Simone La Maida al sax e al flauto è un grande musicista, raffinato e maiuscolo nelle improvvisazioni, mentre Giacomo Uncini alla tromba è un altro artista di alto profilo. Consigliata la prenotazione del tavolo al 334 1541727 o allo 0547 404144. La rassegna Jazz Club 2024 proseguirà nelle successive settimane anche nel mese di marzo.

Giacomo Mascellani