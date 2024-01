Capiozzo, Rolli e Faraò protagonisti al Jam Session

Il trio formato da Chicco Capiozzo alla batteria, Maurizio Rolli al basso e Antonio Faraò al piano come guest star, è protagonista del prossimo appuntamento di Jazz Club 2024, la nuova rassegna allestita al Jam Session di Cesenatico dallo stesso Chicco Capiozzo. Domani, a partire dalle 21.30, i tre musicisti si esibiranno dal vivo per l’ultimo spettacolo in calendario a gennaio. Per gli appassionati del genere è l’occasione di vedere dal vivo Antonio Faraò, un pianista, compositore e arrangiatore fra i più apprezzati e non soltnto in Italia, tant’è che Herbie Hancock lo ha invitato spesso all’International Jazz Day, il grande evento organizzato dall’Unesco. In carriera ha suonato con i big della musica jazz e d’avanguardia, sui più importanti palcoscenici a livello mondiale. Christian Chicco Capiozzo è un batterista di grande talento, il quale ha bisogno di poche presentazioni, essendo il figlio d’arte del mitico Giulio Capiozzo fondatore degli Area, e recentemente si è imposto sui palcoscenici di profilo internazionale assieme a Jimmy Owens, Enrico Rava, Tony Scott, Mario Biondi, Bruce Forman e tanti altri. Tra le piazze più importanti dove si è esibito ci sono il Blue Note di New York, il Ronnie Scott’s di Londra e Umbria Jazz. Maurizio Rolli è invece un bassista, compositore, arrangiatore e maestro, spesso voluto dai grandi talenti del calibro di Polo Fresu, Rosario Giuliani, Fabrizio Bosso, Omar Hakim; oltre agli eventi live, Rolli ha una notevole bacheca di dischi incisi assieme a colleghi di fama internazionale. Prenotazione del tavolo al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure direttamente al Jam Session, al numero 68 di viale Trento di fronte ai Giardini al Mare. La rassegna proseguirà anche nel mese di febbraio.

Giacomo Mascellani