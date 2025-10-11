Capitale della cultura, c’è ottimismo: "Molte probabilità di vittoria, avanti comunque con i progetti"

"Al cinquanta per cento vinciamo noi", ha osato un pimpante sindaco Enzo Lattuca alla conviviale del Lions Club al ristorante Cerina dedicata a Cesena capitale della cultura, dove è intervenuto con la moglie Giorgia. Ha fatto ingresso nel club la nuova socia Emanuela Perugini. La presidente Pinuccia Mingozzi lo aveva ben disposto annunciando che Lions e Rotary Club (rappresentato da Alessio Bonaldo) sono pronti a entrare nel cantiere: incontreranno l’assessore alla cultura Camillo Acerbi per chiedere come possono contribuire ai dodici percorsi tematici presentati nel dossier ‘I Sentieri della Bellezza’ per la candidatura di Forlì‑Cesena a Capitale italiana della Cultura 2028.

"Ancona è molto accreditata e c’è anche Catania in lizza – ha aggiunto Lattuca – ma di siciliana è già stata designata nel 2025 Agrigento. Negli ultimi anni hanno vinto città amiche del centrodestra, e Forlì è capolista. A marzo sapremo".

"Ma sia che si vinca sia che si perda c’è l’impegno a realizzare i progetti – ha proseguito il sindaco –. Da capitale della cultura avremmo il premio di un milione, ma se non lo diventeremo i due comuni possono dividersi gli investimenti, cinquecentomila euro a testa, per promuovere la nostra offerta turistica".

Il sindaco si è soffermato sulla complementarietà delle eccellenze cesenati e forlivesi. "Noi abbiamo Rocca Malatestiana, abbazia, nuova Pinacoteca, Casa della Musica, Museo Archeologico, loro i Musei di San Domenico con mostre di valore internazionale, l’architettura del Ventennio che dà un’impronta alla città, gli imponenti palazzi: tutte risorse che uniscono, non sovrapposizioni".

Lattuca ha difeso la nuova Pinacoteca a palazzo Oir ("Pronta a fine 2027") dalla accusa che potrà contenere pochi dipinti. "Non è più il tempo delle biblioteche e pinacoteche piene di libri e dipinti: oggi debbono essere spazi partecipati. Avremo un’aula didattica del sistema museale con lezioni di Storia del’Arte. "Al centro Cinema San Biagio (chi si risente! ndr) si farà un laboratorio multidisciplinare di arte contemporanea".

Il sindaco si è poi giocato il jolly di Agorà Festival con i suoi 35 eventi culturali concentrati a teatro Bonci, Ridotto e Malatestiana (24-26 ottobre). "Siamo orgogliosi di poter offrire alla città un Festival culturale senza precedenti grazie alla collaborazione con la libreria Laterza". In un passaggio Lattuca ha rimarcato che Cesena "non ha in sé una vocazione turistica, né potrebbe a quindici chilometri della riviera più nota al mondo", ma può potenziare la sua forza in percorsi turistici integrati con il territorio. La serata era iniziata con un richiamo alla tregua fra Israele e Hamas a cui, al service ’Poster della pace’ in corso, gli studenti potrebbero ispirarsi nei loro disegni.