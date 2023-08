Capitale italiana del libro, San Mauro fra le candidate

di Ermanno Pasolini

San Mauro Pascoli si candida a capitale italiana del libro 2024 partecipando al bando del Ministero della Cultura. La legge del 13 febbraio 2020 promuove e sostiene la lettura a tutti i livelli e prevede di assegnare annualmente a una città italiana il titolo di ’Capitale italiana del libro’.

Il filo rosso della candidatura si snoda attraverso la figura di Giovanni Pascoli, la sua vita, la sua poetica e tutto il lavoro di ricerca, valorizzazione e promozione svolto negli ultimi anni nel paese pascoliano, che hanno permesso di qualificare San Mauro Pascoli sempre più come un punto di riferimento in Romagna per il pubblico di fruitori di contenuti culturali. Questo tipo di investimento ha riguardato il recupero e la restituzione alla collettività sia di luoghi culturali sia del patrimonio documentale e non, legato alla figura del poeta. Un nome, quello di Pascoli, capace di far arrivare San Mauro nel mondo. È da San Mauro, terra di lettere e poesia, che s’innesca, con questo progetto di candidatura, quella rivoluzione culturale capace di rendere il libro e la lettura un fatto sociale e collettivo, che possa incidere sul concetto di terra del buon vivere e del benessere.

Il progetto di candidatura prevede il coinvolgimento di numerose associazioni e enti del territorio e vede la Biblioteca comunale Pascoli luogo centrale della promozione della lettura e della valorizzazione del libro in città. È di recente approvazione da parte dell’Amministrazione l’ampliamento e realizzazione di una nuova Sezione Ragazzi della Biblioteca che vedrà nuovi spazi e servizi per le giovani generazioni del territorio. Il progetto di San Mauro Pascoli Capitale Italiana del Libro 2024 andrebbe a completare un percorso già avviato da alcuni anni sul fronte della promozione del libro e della lettura che ha visto la sottoscrizione di un Patto locale per la Lettura con la cittadinanza nel 2020 e il riconoscimento di San Mauro ’Città che Legge’ conferito dal Ministero della Cultura attraverso il Cepell (Centro per la Lettura e il Libro).

Il progetto di candidatura ha ottenuto il sostegno e il coinvolgimento di numerosi partner, a partire dalla Regione. Dice l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori: "Non si può non plaudire a questa candidatura, incentrata su Giovanni Pascoli, che mira a valorizzarne la figura e le opere e, al tempo stesso, a promuovere il libro e la lettura, partendo dai libri che ha amato e dall’azione rinnovatrice che la lettura può operare sugli individui. Si tratta di un progetto che coinvolgerà i numerosi luoghi che custodiscono le testimonianze del Poeta, quali il museo Casa Pascoli, Villa Torlonia e il Centro Pascoliano, e nel quale altre istituzioni della città quali la Biblioteca Pascoli avranno un ruolo da protagonista".