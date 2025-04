Capitale italiana della cultura. Candidatura firmata da Forlì, condivisa con Cesena

Forlì e Cesena faranno coppia nella corsa alla candidatura per il titolo di ‘Capitale italiana della cultura 2028’ (non è solo questione di onori, c’è in ballo un finanziamento statale di un milione di euro). C’è piena intesa tra il sindaco forlivese Gian Luca Zattini e il collega cesenate Enzo Lattuca, come quando nel 2019 alla festa dell’Unità di Borgo Sisa intonarono insieme ‘Romagna Mia’. Che il bando ufficiale richieda una candidatura unica è solo un orpello burocratico. Forlì, per una sorta di diritto di primogenitura dell’idea (accantonata ogni polemica su ‘chi ha copiato chi’), sarà capofila del progetto condiviso che coinvolgerà Cesena e anche altri centri del territorio provinciale. Sul tavolo c’è un protocollo d’intesa che verrà firmato venerdì nella sede della Provincia a Forlì.

Il sindaco Lattuca e l’assessore alla cultura Acerbi hanno informato i consiglieri comunale dello stato del progetto con una lettera nella quale evidenziano i vantaggi della candidatura comune in termini di economie di scala e di forza della proposta culturale complessiva. E ribadiscono che l’intesa con Forlì è piena: "Abbiamo convenuto che non sia importante chi presenta la domanda, quanto piuttosto quale sia il contenuto del progetto. Un progetto, come detto, che deve trattare le due ‘città sorelle’ – come definite dal Sindaco Zattini – come co-capofila, con pari dignità a livello tanto di risorse quanto di visibilità".

"Al bando ministeriale pubblicato proprio nella giornata odierna (ieri per chi legge, Ndr) risponderemo dunque insieme, con una manifestazione di interesse – proseguono gli amministratori – che sarà presentata dal Comune di Forlì, il più popoloso del territorio, anche a nome di Cesena, e con un dossier progettuale che le due città capofila costruiranno anch’esso insieme, nei mesi a venire, sulla base dei principi di pari dignità e di valorizzazione delle mutue eccellenze sopra ricordate. Per la realizzazione di questo futuro, impegnativo percorso, le due città hanno predisposto un Protocollo d’intesa che verrà siglato venerdì mattina, nella sede dell’Amministrazione Provinciale, a margine della conferenza stampa con la quale verrà dato l’annuncio pubblico dell’accordo raggiunto. Siamo certi che questo felice esito potrà portare un grande beneficio a tutto il nostro territorio, e ci impegneremo a portare avanti anche i passi successivi con la stessa logica di condivisione e di superamento delle logiche di campanile che questa prima fase ha dimostrato essere vincente". I tempi sono stretti: entro il 3 luglio va inviata al Ministero della cultura la manifestazione d’interesse scritta. Il dossier vero e proprio va spedito entro il 25 settembre. Le candidature saranno valutate da una giuria di sette esperti, che esaminerà i progetti e individuerà le dieci città finaliste entro il 18 dicembre 2025. Entro il 27 marzo 2026, infine, la giuria proporrà al ministro della Cultura la candidatura ritenuta più idonea.

re.ce.