Capitan Prestia oggi sposa Desirée

Oggi è un grande giorno per il capitano bianconero Giuseppe Prestia e la compagna Desirée Impiccini, pronti a convolare a nozze. La cerimonia si terrà a Villa Monty Banks.

Il matrimonio avverrà quasi esattamente un anno e un mese dopo il magico scenario che il difensore cesenate aveva regalato alla propria fidanzata e al popolo del Manuzzi: la proposta era infatti arrivata direttamente sul terreno di gioco, subito dopo il fischio finale della finale di Supercoppa di Serie C, vinta grazie al pareggio per 2-2 contro la Juve Stabia.

Un momento davvero emozionante, con il fatidico sì di Desirée arrivato sulle note del brano ‘Perfect’ di Ed Sheeran e sotto una Curva Mare in festa, che ha confermato per l’ennesima volta il grande legame tra il difensore palermitano e la città di Cesena nonostante il suo acquisto avvenuto solamente nel 2022.

I compagni di squadra sono ormai rientrati tutti quanti dalle vacanze e in parte saranno presenti alla cerimonia, sarà presente anche l’ex ds Fabio Artico con la moglie, ma pare non mister Michele Mignani che è in Puglia e non rientrerà a Cesena prima del 10 luglio.

Quella di Prestia non è la prima proposta di matrimonio effettuata su un campo da calcio. Una delle ultime in ordine di tempo è stata ad opera di un suo vecchio compagno di squadra Francesco De Rose, attualmente al Matera, che al termine della gara contro il Monopoli dello scorso 1° maggio aveva invitato in campo la propria fidanzata per chiedere di sposarlo. Il tutto avvenuto sotto una curva piena e uno striscione dei tifosi con scritto "Patty... Mi vuoi sposare?". Pochi giorni fa è convolato a nozze anche un altro bianconero, Simone Bastoni.

g. l.