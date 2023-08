Capitaneria e Guardia Costiera, è arrivato il compleanno 158

Nei giorni scorsi al comando della Guardia Costiera di Cesenatico si è tenuta la cerimonia del 158° anniversario della istituzione del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. All’evento hanno presenziato le più importanti autorità civili e militari della provincia di Forlì-Cesena, una rappresentanza dell’Associazione nazionale marinai d’Italia e le rappresentanze degli operatori marittimi e portuali cesenaticensi.

La manifestazione ha avuto avvio con l’alzabandiera eseguito dai marinai dell’Ufficio Circondariale davanti allo schieramento di tutto il personale. A seguire è stata ripercorsa la storia del Corpo delle Capitanerie di porto, con la proiezione di un video, contenente foto e filmati di archivio. Durante la cerimonia è stato letto il messaggio augurale del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l’ammiraglio ispettore Capo Nicola Carlone, ed infine è intervenuto il comandante della Guardia Costiera di Cesenatico, il tenente di vascello Francesco Marzolla.

Quest’ultimo ha sottolineato i rilevanti progressi compiuti dalle Capitanerie di porto, sino a divenire ai giorni nostri un’istituzione pronta, dinamica e professionalmente capace, sia da un punto di vista operativo che anche amministrativo, oltre che un solido punto di riferimento per il cluster marittimo e portuale. Marzolla ha posto anche l’accento sul rilevante lavoro svolto dal suo equipaggio elogiandone il valore e le doti. La Guardia Costiera ha colto l’occasione per rammentare alcune regole fondamentali per un uso sicuro del mare da parte dei bagnanti, invitando a visitare il sito web www.guardiacostiera.gov.itcesenatico.

Giacomo Mascellani