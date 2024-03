Capitaneria e Polizia sotto lo stesso tetto

L’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico si è ufficialmente insediato nell’edificio in viale Leonardo da Vinci dove c’era il Posto estivo della Polizia di Stato. I militari della marina svolgeranno qui il servizio per almeno un anno, dove è stato temporaneamente allestito il quartier generale. È un passaggio storico, visto che per decenni la Guardia Costiera era stata operativa nella struttura situata sull’asta di Levante del porto canale. Il trasferimento coordinato con le istituzioni, in primis il Comune di Cesenatico, ha consentito di evitare la collocazione dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico in una struttura precaria e tutta da allestire. Si era infatti ipotizzato il trasferimento nell’area in viale Dei Mille dedicata al parcheggio per i camper, dove sarebbe stato possibile collocare dei container, ma con costi molto maggiori e parecchi disagi dal punto di vista operativo.

Risolto il problema della Guardia Costiera, che nella primavera del 2025 tornerà comunque nella sua naturale sede completamente ristrutturata e certificata dal punto di vista statico e sismico, in città i residenti e gli imprenditori si chiedono cosa ne sarà dei poliziotti che svolgono un importante lavoro durante la stagione estiva. Non dimentichiamo infatti che negli anni passati nell’edificio in viale Leonardo da Vinci hanno operato una trentina di agenti provenienti da varie province nei tre mesi clou della stagione, e negli ultimi anni facevano riferimento una quindicina di poliziotti provenienti dalla questura di Forlì e dal commissariato di Cesena. Ebbene la soluzione c’è, perchè parte dei locali dello stabile dove è stato trasferito l’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, rimarranno comunque a disposizione della Polizia di Stato, consentendo il lavoro dei poliziotti in estate, provenienti dal commissariato di Cesena e dalla questura di Forlì. Il sindaco Matteo Gozzoli a tal riguardo è riuscito a trovare una soluzione importante: "L’edificio è di proprietà del demanio, che lo ha dato in uso alla questura di Forlì-Cesena. Quando si è presentata la necessità di trovare una soluzione temporanea per la Guardia Costiera, siamo riusciti a creare un canale fra le istituzioni, per mantenere il presidio dell’Ufficio circondariale marittimo e contestualmente lasciare degli spazi disponibili dove garantire gli uffici per i rinforzi estivi di luglio e agosto per la Polizia di Stato, che sono importanti per il nostro territorio".

Giacomo Mascellani