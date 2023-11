Capodanno, armatevi e partite

Nessun ripensamento. La festa di Capodanno in piazza non si farà. Un segno di rispetto nei confronti degli alluvionati, avevano spiegato da palazzo Albornoz. Decisione legittima, anche se nessuno aveva in mente festeggiamenti sfrenati stile carnevale di Rio. Una scelta che comunque ha lasciato l’amaro in bocca agli operatori del centro storico, lasciati soli a brindare per il secondo anno di fila. Qualcuno ha provato a bussare alla porta del Comune per organizzare in extremis un evento, ma l’unica cosa che fin qui ha ottenuto è stata la promessa di un contributo della bellezza di 2.500 euro.