Capodanno, dopo tre anni torna la festa in piazza

Dopo tre anni di sospensione dovuta al Covid, a Sarsina, nella splendida cornice di piazza Plauto tornerà lo spettacolo di ’Capodanno in Piazza’ organizzato dalla Pro Loco di Sarsina con l’Amministrazione Comunale. Una manifestazione che non rappresenta solo la consueta festa per salutare l’arrivo del nuovo anno, ma un importante momento di convivialità e festa dove si cementa il senso di comunità per tutta la Valle del Savio e per Sarsina.

"Siamo lieti - commentano il sindaco Enrico Cangini ed il presidente Pro Loco Roberto Alessandrini - di tornare a realizzare un’iniziativa apprezzata dai sarsinati che avevamo interrotto. Siamo convinti che sia un bel momento di festa dove poter tornare a guardare al futuro con ottimismo dopo mesi particolarmente duri. Speriamo sia l’occasione per tanti cittadini e turisti di divertirsi e vivere in maniera spensierata".

La piazza inizierà ad animarsi verso le 20 in orario aperitivo con DJ Faggia. Poi si potrà cenare nei locali del centro di Sarsina: allo Zelus, al Grottino, da Titus, alla Taverna di Plauto e al Drago’s Café e, alle 22, inizierà l’intrattenimento musicale del gruppo ’Sonora 80 - 90’ ed allo scoccare della mezzanotte il tradizionale spettacolo pirotecnico realizzato dalla ditta pirotecnica Soldi. La musica continuerà sino alle tre con i dj Faggia, Nicola Montalti e Niko P. L’iniziativa ha trovato il sostegno e la generosità di sponsor come la Camera di Commercio della Romagna, la Sogliano Ambiente, l’Sgr, Ear Group, Confartigianato, Confcommercio e Bcc di Sarsina.

Edoardo Turci