Capodanno in centro: "Il Comune ci aiuti"

"Il centro storico di Cesena merita un evento di Capodanno. Non ci arrendiamo". Un gruppo di esercenti del cuore della città si è riunito dopo aver letto l’intervento dell’assessore alle attività produttive Luca Ferrini il quale, rimarcando l’intenzione dell’amministrazione comunale di non organizzare alcuna iniziativa, aveva comunque citato la possibilità, da parte dei singoli imprenditori, di partecipare a un bando in scadenza il 27 novembre che mette a disposizione un rimborso del 70% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.500 euro per ogni evento organizzato nel periodo natalizio. "Ribadiamo tutto il nostro impegno a contribuire con idee e progetti alla notte di San Silvestro – riassume Piero Mongelli, titolare di ‘Semplice’ in via Zeffirino Re – Però non si può far ricadere su di noi il costo degli eventi, tanto più in un momento complesso come questo. Noi investiamo nelle nostre attività, lo facciamo costantemente e di certo lo faremo anche la sera di San Silvestro, ma per quanto riguarda gli eventi pubblici è necessario che ad occuparsene sia il settore pubblico, perché una festa di capodanno in piazza è un evento per tutta la città, che è sempre stato apprezzato , portando costanti ritorni di pubblico. Perché il tema è proprio questo: per attrarre gente in centro, serve organizzare eventi. Fermo restando il fatto che soltanto ora veniamo a conoscenza di questo bando, in scadenza. La notizia doveva essere diffusa meglio. E prima". Gli chiedono di essere ascoltati. "Non è soltanto una partita che riguarda un pugno di locali - continuano le argomentazioni – ma piuttosto l’intera città. Cosa penserebbe un visitatore se la notte di capodanno arrivasse in centro e trovasse tutto chiuso e spento? Certo, noi esercenti ci rimetteremmo, ma pure l’immagine di Cesena sarebbe offuscata. E’ a questo che si deve arrivare? A una protesta contro il Comune? Non è certamente il nostro obiettivo, ma le nostre voci non possono essere ignorate". Luca Ravaglia