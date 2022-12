Capodanno in grande stile a Mercato Saraceno con brindisi e dj set

Divertimento e comunità. È così che il paese di Mercato Saraceno si prepara per accogliere la notte più attesa dell’anno. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco, ha infatti organizzato un grande evento musicale e ricreativo per festeggiare il Capodanno nel centro storico.

Le famiglie, i bambini, i giovani e i più anziani mercatesi sono dunque invitati a riunirsi in piazza Mazzini dalle 22 del 31 dicembre fino all’una (e anche più) del primo gennaio 2023.

Una serata all’insegna del divertimento: la proposta è un mix di tanta musica allegra, canti e balli per dare la possibilità a coloro che desiderano stare in compagnia di uscire di casa e trovarsi in piazza a condividere insieme le ore che traghettano l’anno vecchio a quello nuovo. Un momento per rincontrarsi, specialmente dopo i difficili anni di distanziamenti dovuti alla pandemia.

Per riscaldare gli animi e portare la giusta allegria della festa è previsto un vivace dj set, affidato a dj Faggia che con la sua musica selezionata farà ballare e divertire tutti i partecipanti.

Tanta musica, ma non mancherà l’occasione per soddisfare anche i palati. Nella cornice di piazza Mazzini verrà infatti allestito lo stand della Proloco che delizierà golosità e appetiti dei presenti.

Sarà offerto a tutti il tradizionale panettone natalizio e allo scoccare del nuovo anno verrà proposto un conviviale brindisi di mezzanotte, rigorosamente con i vini pregiati di Mercato Saraceno.

Cristina Gennari