"Capodanno senza festa, città danneggiata"

"Secondo Fipe Confcommercio, la federazione dei pubblici esercizi, la festa di Capodanno in piazza, divenuta gli anni scorsi un evento tradizionale della città, sarebbe stato un momento importante di socializzazione e anche con positive ricadute economiche per ristoranti e pubblici esercizi. Non farla viene avvertita come una privazione non tanto per noi, ma prima di tutto per la città". A sostenerlo è Angelo Malossi (nella foto), presidente Fipe Confcommercio cesenate. "Non è mai stato annunciato dall’amministrazione comunale che non sarebbe stata fatta e lo abbiamo appreso dai giornali - afferma Malossi - ma per un riflesso condizionato, visto che è stata fatta per più di vent’anni, ci si aspettava che fosse promossa. Durante il Covid è stata soppressa, ma ora la pandemia non c’è più. In passato il Comune era ricorso anche agli sponsor. Perché non farlo ancora? Il disimpegno pubblico suscita molte perplessità".