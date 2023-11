Capodanno senza festa in piazza a Cesena: "Commercianti, pensateci voi"

Cesena, 22 novembre 2023 – Niente da fare. La festa di capodanno in piazza del Popolo con l’organizzazione del Comune (anche) quest’anno non ci sarà. Lo ha ribadito l’assessore alle attività produttive Luca Ferrini, che ha risposto alle esplicite richieste avanzate sul Carlino da un gruppo di pubblici esercenti che operano nel centro storico e che chiedevano all’amministrazione comunale di ripensarci, per non penalizzare chi nella notte di San Silvestro lavora a contatto col pubblico. "Quest’anno, come avviene esattamente tutti gli anni – ha sottolineato Ferrini in una nota –, l’Amministrazione comunale ha destinato una dotazione complessiva di 30mila euro all’organizzazione e alla programmazione di spettacoli, iniziative e intrattenimenti d’animazione da realizzare tra l’8 dicembre e l’8 gennaio. Questo significa che tutti coloro che hanno idee e proposte da realizzare nel corso delle festività natalizie, compresa la notte di San Silvestro, possono farlo aderendo al bando".

Nel dettaglio, a disposizione di imprese e associazioni ci sono rispettivamente 10 e 20mila euro. Ai proponenti viene concesso un contributo pari al 70% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.500 euro per ciascun progetto. Inoltre non verrà richiesto il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. "Abbiamo pubblicato il bando il 6 novembre – ribadisce Ferrini – e c’è tempo fino a lunedì 27 per presentare proposte. A questo proposito, incoraggiamo gli esercenti del centro storico a farlo, magari aggregandosi e presentando un’unica iniziativa di festa che garantirebbe a tutti i cesenati, ma anche a coloro che arriveranno da fuori città, di vivere l’ultima notte dell’anno in festa, in centro". Dunque Ferrini sposta la palla sul campo dei commercianti stessi. Serve però sottolineare che l’allestimento di un concerto di capodanno ha costi decisamente superiori rispetto a quelli oggetto dell’argomentazione dell’assessore, non alla portata di un gruppo di operatori commerciali. L’unica alternativa percorribile (resta da vedere in che modo) sarebbe quella di presentare singoli progetti del valore di 3.500 euro da realizzare a San Silvestro, ricevendo così il rimborso dei 2.500 euro fissati come tetto massimo (e fino a un ammontare complessivo dei 10.000 euro riservati alle imprese). Altro che il concerto.