Capodanno senza il botto: "Città grigia e triste"

"La giunta Lattuca ha dato il colpo di grazia a Cesena rendendola una città più cupa e più triste. Anziché cercare di rianimarla, ne ha accelerato la progressiva decadenza, come testimoniato dalla incalzante desertificazione commerciale del centro storico, ma anche dalla povertà e dalla limitata cura organizzativa delle iniziative pubbliche non solo culturali, di scarso richiamo extracittadino anche rispetto a località di ben minore rilevanza di Cesena". È la lettura della consigliera comunale della Lega Antonella Celletti secondo cui l’amministrazione comunale sarebbe rea di avere immalinconito la città.

Città più cupa, consigliera Antonella Celletti? In che senso?

"Nel senso che Cesena è meno attrattive, più grigia e decadente, basta pensare alla festa di Capodanno non organizzata".

Il problema è quello della festa congelata?

"Anche, ma non solo. Alludo al contesto generale di una città smorta in cui rientra anche la decisione della giunta Lattuca di disertare l’organizzazione della tradizionale festa in piazza di Capodanno scaricando sulle spalle di altri ipotetici soggetti la responsabilità di allestire il rituale evento pubblico".

L’amministrazione comunale ha fatto un bando dando spazio ai privati, se ritengono di presentare progetti, anche per promuovere la festa. Che cosa c’è di sbagliato?

"Ma su, la responsabilità che i privati dovrebbero assumersi è ardua, se si pensa non solo al pochissimo tempo a disposizione, quando ormai le altre città romagnole hanno organizzato da tempo gli eventi accaparrandosi gli spettacoli più di richiamo, ma anche alle scarse risorse messe a disposizione dal bando comunale per le iniziative del periodo festivo pubblicato il 6 novembre e valido solo fino al 29 novembre. Un arco di tempo davvero risicato e una pubblicazione del bando in estremo ritardo per chi casomai avesse pensato di cimentarsi nella presa in carico dell’evento. Al bando risponderanno quindi i soliti noti che organizzeranno, come già accaduto, iniziative di nicchia e molto settoriali per un pubblico ristretto".

Secondo la Lega dunque la giunta doveva prendersi in carico direttamente l’organizzazione della festa?

"Certo, sembra quasi una presa in giro sollecitare i singoli operatori commerciali a sostituirla in un’organizzazione complessa quando sono molteplici difficoltà che stanno affrontando queste attività nell’esercizio del loro lavoro".

In centro crescono i negozi chiusi. Ha spento le luci la boutique milanese Midali, che lascia la piazza dopo soli tre anni. Stupita dell’abbandono?

"Non sono stupita, piuttosto sbigottita e addolorata di fronte all’ennesima chiusura improvvisa di una vetrina di fama nazionale aperta e chiusa in un breve lasso di tempo nonostante fosse posizionata proprio di fronte alle Tre Piazze, a torto, quindi, celebrate come una grande opportunità per il commercio e l’afflusso di pubblico in centro storico. L’amministrazione a questo punto non può non interrogarsi sull’inefficacia delle sue politiche per il centro storico".