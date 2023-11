Capodanno senza il botto: "Il sindaco ascolti le nostre proposte"

"Non poter brindare in piazza festeggiando l’arrivo del nuovo anno nell’ambito di un evento pubblico organizzato dal Comune è una grave mancanza per la città, per i suoi cittadini e per tutti coloro che ogni giorno investono risorse nelle loro attività e in progetti che possano rilanciare l’immagine e le frequentazioni del nostro centro storico". Piero Mongelli di ‘Semplice’ in via Zeffirino Re replica deluso alla decisione di palazzo Albornoz di non organizzare nessun evento in occasione della notte di San Silvestro. "E’ chiaramente una scelta politica – riflette – che a mio avviso penalizza la città, sia nell’immediato, che nell’ottica dell’immagine della quale invece avremmo bisogno per rappresentare un punto di riferimento per il territorio. Guardandosi intorno si trovano fior fior di cartelloni pensati per tirare a lucido le città e invece a Cesena, che già di suo sarebbe un gioiello, non ci sarà niente. Gli eventi portano sempre gente, in particolar modo quando sono ben curati. Ne è la dimostrazione la giornata di Halloween durante la quale, pur in poco tempo, avevamo organizzato una serie di proposte che hanno riempito il centro di tantissimi visitatori". Mongelli rivendica l’importanza di rendere viva la città, citando ripercussioni sia immediate che di prospettiva, concretizzate dagli acquisti nei giorni successivi di chi aveva approfittato dell’occasione per allungare lo sguardo sulle vetrine. "In particolare in momenti come questo – rilancia – servono la partecipazione e l’aiuto di tutti. Il contesto non è facile, tante attività hanno chiuso i battenti, altre probabilmente lo faranno nel prossimo futuro: dobbiamo fermare l‘emorragia rilanciando attraverso proposte di qualità. Sono pronto a metterci del mio, ma non posso essere solo. Perché restando soli, si finisce col perdere l’entusiasmo e la passione che sono alla base del lavoro". Il pensiero è diffuso e comprende diversi commercianti ed esercenti.

C’è chi usa parole molto dure nei confronti della scelta, chiedendo però l’anonimato e c’è chi come Bryan Valentini della Tazza d’Oro, sceglie la strada delle proposte costruttive: "La ricetta per valorizzare una città è renderla ‘viva’ e ben frequentata. Vale sempre, tutto l’anno e di certo la notte del 31 dicembre non fa eccezione. Ovviamente noi siamo prontissimi a fare la nostra parte, investendo per migliorare l’appeal della città, ma per quanto riguarda certi aspetti è importante trovare la spalla delle istituzioni: non è questione di fare polemiche, ma di lavorare insieme per la stessa causa, che ritengo sia ampiamente condivisibile. Siamo a novembre, il tempo per rivedere i piani c’è ancora: che il Comune ascolti la nostra voce e che la notte di San Silvestro ci si possa divertire tutti insieme". Il riferimento è pure al Teatro Bonci, che gli esercenti auspicano possa aprire le porte al pubblico anche la sera del 31 dicembre: "E’ l’altro grande polo attrattivo del cuore urbano: la città merita di poter contare sulla qualità delle sue proposte anche in occasione delle occasioni speciali".