Capodanno si festeggia con i Soul Fingers

Mercato Saraceno ha già messo a punto i programmi delle festività natalizie 2023: tanti gli eventi dal 1° dicembre 2023 fino al 4 gennaio 2024 messi in campo, a partire dal Capodanno in piazza Mazzini con i Soul Fingers per una serata che già si preannuncia spettacolare, poi tanto spazio ai bambini con laboratori creativi dedicati, ma anche la riproposizione del dolce tipico il ’porcospino’ e tante altre iniziative. Andiamo per ordine: si inizia venerdì 1° dicembre al Teatro Dolcini con il pluripremiato spettacolo teatrale sulla violenza di genere ’La sorella di Gesucristo’ con Oscar della Summa; poi domenica 3 dicembre invece l’attesissimo evento Porcospino in Festa, arrivato alla sua ottava edizione, organizzato da Fogli Volanti e Slow food condotta di Cesena. Si torna poi venerdì 8 dicembre con i festeggiamenti nella biblioteca Antonio Veggiani per il primo compleanno della web radio, mentre l’atteso trekking natalizio con degustazione e brindisi in collaborazione con Avis Mercato Saraceno, è previsto per domenica 10 dicembre con anche una camminata panoramica fino all’azienda agricola Castello Monte Sasso.

Domenica successiva, 17 dicembre, doppio appuntamento: in Piazza Mazzini con i tradizionali canti di natale con i bambini dell’infanzia di Mercato Saraceno e Monte Castello e il passaggio dei folletti vespisti a cui i bambini potranno consegnare la loro letterina per Babbo Natale; mentre nel Borgo di Linaro alle 16 avverrà l’inaugurazione ufficiale dei tanti presepi sparsi nel centro storico e nella torre medievale, molto visitato da tutta la Romagna per la loro bellezza e creatività (è consigliata la visita al tramonto).

Domenica 24 dicembre, l’attesissimo appuntamento con Babbo Natale, alle ore 15 in piazza Mazzini, con spettacolo per i più piccoli a tema natalizio, ma il clou dei festeggiamenti mercatesi è certamente la notte dell’ultimo giorno dell’anno con l’energia del Soul Fingers: con a mezzanotte l’immancabile brindisi con i vini mercatesi offerto dalla Pro Loco mercatese.

"Nulla è stato scontato quest’anno dopo gli eventi di maggio – fa sapere la sindaca Monica Rossi - ma abbiamo sempre lavorato per dare continuità agli eventi. Dopo un’estate straordinaria anche il natale sarà protagonista non solo per i bambini, i quali meritano sempre attenzione, ma anche per gli adulti con la festa di Capodanno. Siamo anche soddisfatti delle luminarie, per le quali ringraziamo i commercianti, che quest’anno rendono suggestivo tutto il nostro centro storico".