Cappelli fuori stagione: "Chi compra con il caldo?"

Oltre ai cappelli appesi nei modelllini in legno, ci sono guanti in pelle ordinati nei cassetti, calde sciarpe in lana e foulard colorati. Nella storica bottega La Cappelleria in centro a Cesena, rilevata da Antonella Macori nel 1985, ma con una storia che risale almeno al 1960, si respira il profumo di una tradizione antica.

Antonella Macori riuscite a vendere cappelli e berrette in questa stagione?

"Facciamo fatica. La gente passa, si sofferma a guardare la vetrina e tira dritto".

Colpa del caldo e delle temperature estive?

"Sicuramente. E pensare che di cappelli ne abbiamo tanti, per tuti i gusti. Li vede? Ne ho circa cinquemila in negozio. Dal basco alla cuffia in cashmere, dai turbanti alle fasce papalina, dal cilindro alla bombetta. È un mondo fantastico. Tratto i marchi più importanti, tutti rigorosamente made in Italy".

Un accessorio chic che fa tendenza anche tra i giovani, avete un modello adatto ad ogni stagione?

"Vendo per lo più articoli stagionali. Abbiamo anche qualche prodotto primaverile e estivo, ma quello che si trova alla Cappelleria è un articolo prevalentemente invernale. Purtroppo con queste temperature stiamo vivendo un blocco assoluto. Passano giornate intere in cui non entra nessuno in negozio, complice anche la temperatura elevata".

Gli anni scorsi si vendeva di più in questo periodo?

"Decisamente sì. Gli anni passati, in questo periodo dell’anno, si guardavano le vetrine per comprarsi un giubbotto e l’abbigliamento autunnale. Quest’anno il mese di settembre è stato un mese sottotono e ottobre è cominciato malissimo. L’anno scorso è stato caldo, ma non a questi livelli. Adesso indossiamo ancora tutti la maglietta a mezze maniche e quindi si è meno invogliati a entrare in negozi come il mio".

A Cesena una volta c’erano sette cappellerie, ora siete rimasti solo voi.

"Il mio negozio in via Fantaguzzi è il più vecchio di Cesena. La testimonianza più vecchia della bottega è una foto che risale al 1960, ma dicono che esisteva già prima. Questa è un’attività che va scomparendo. Io sono appassionata di cappelli da quando ero piccola e vengo da una famiglia di commercianti. I miei vendevano maglieria e non avevamo paura di muoverci in questo mondo. Ho fatto corsi a Firenze e mi sono fatta insegnare il mestiere da artigiani esperti".

Qual è il cappello che va più di moda?

"Diciamo che i cappelli vanno tutti di moda, il segreto è dare il cappello giusto alla persona giusta".

Annamaria Senni