Cappuccetto rosso dal respiro africano

C’era una volta una bella bambina dagli occhi neri e la pelle scura. La nonna le aveva confezionato una mantellina con un cappuccio rosso e tutti la chiamavano "Thioro, cappuccetto rosso senegalese". Questa la reinvenzione dal respiro africano di Cappuccetto Rosso, una delle fiabe europee più popolari al mondo, che domenica alle 16, alla Sala Allende (corso Vendemini) di Savignano sul Rubicone, inaugura il primo dei due appuntamenti di teatro per bambini e famiglie. Lo spettacolo, adatto a minori a partire dai 6 anni, è una produzione Ravenna Teatro-Ker Theatre Mandiaye Ndiaye, per la regia di Alessandro Argnani con Fallou Diop, Adama Gueye e Andrea Carella. Tra narrazione, danze e musica dal vivo, Thioro, metterà a rischio la propria incolumità, attraversando non il bosco, ma la savana, per portare provviste alla nonna malata e incontrerà nel suo percorso, non il lupo ingannatore, ma la iena Buky, che parimenti, rappresenta il pericolo che la donna corre, quando è vista come preda. La messa in scena è nata in Senegal, nuova occasione di conoscenza di altre culture, nel solco della contaminazione del Teatro delle Albe; una relazione feconda con la terra di origine di Mandiaye NDiaye, attore cardine della compagnia, scomparso nel 2014, con cui le Albe hanno posto le basi del proprio modo di fare teatro, attraversando insieme i canti e i paesaggi d’Africa. Domenica 14 aprile, Gek Tessaro farà rivivere con disegni dal vivo e musica, l’intramontabile Pinocchio. "La proposta culturale di Savignano si arricchisce di un ulteriore progetto - afferma il sindaco Filippo Giovannini - in questo caso teatrale: un linguaggio pensato per le famiglie, che sa parlare a tutti. Una nuova occasione per conoscere, vivere la comunità e stare insieme, che è la cosa più bella del mondo". Il biglietto costa 5 euro, prevendita su liveticket.it. Per informazioni: 370 3685093, oppure spettatore@sillaba.org.

Raffaella Candoli