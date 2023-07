Caps finito sott’acqua "Danni per 9 milioni: armi e 56 macchine non più utilizzabili"

di Annamaria Senni

Sedici maggio, una giornata che non si può scordare. A due mesi esatti dall’alluvione si tracciano i bilanci dei danni causati dall’esondazione del fiume Savio. Danni inevitabili e anche danni che, forse, si potevano evitare. Tra i numeri esorbitanti ci sono quelli che riguardano la struttura del Caps., una delle più importanti scuole di Polizia a livello nazionale e Europeo. I danni stimati nella struttura di Cesena, che si trova in via IV Novembre a fianco del letto del fiume Savio, sono di circa 9 milioni di euro. "Cinquantasei autovetture personali degli operatori dipendenti non più utilizzabili, centinaia di computer andati distrutti - spiega Andrea Biguzzi, segretario generale Silp Cgil Forlì-Cesena - centinaia di armi non più utilizzabili, buona parte degli uffici inagibili, una delle palestre più attrezzate d’Italia e il poligono più importante della Romagna andato perduto, decine di aule e attrezzature didattiche non più utilizzabile".

"Nessuno poteva immaginare gli effetti devastanti dell’alluvione che ha colpito il nostro territorio. Al Caps di Cesena - dice Biguzzi - purtroppo nell’immaginario collettivo cittadino tutto è circoscritto alla polemica strumentale montata sui social all’indomani dell’alluvione con il video virale di una decina di auto sommerse dalle acque nel piazzale del Caps, abbracciando la tesi che colpevolizzava chi non avrebbe saputo provvedere alla salvaguardia di un bene pubblico come le auto della polizia". Il Ministro dell’Interno, il Capo della Polizia e i Vertici del Dipartimento, fin da subito, hanno espresso la loro vicinanza verificando di persona la situazione al

Caps, promettendo il ripristino immediato del centro della polizia di Stato. A fine maggio il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha visitato la scuola del Caps danneggiata dall’alluvione. "Siamo qui prima di tutto per dimostrare la nostra vicinanza a una struttura storica e di grande importanza come il Caps - ha detto il ministro in visita al centro di addestramento a Cesena - la priorità è ridare a questo luogo la piena funzionalità nel più breve tempo possibile".

Giovedì scorso il sindacato di Polizia Silp Cgil, con il segretario nazionale Pietro Colapietro, il segretario provinciale Andrea Biguzzi e il delegato Bruno Giordano, hanno incontrato la direttrice dell’ispettorato scuole, la dirigente Tiziana Terribile. "Nel lungo incontro - ha detto Andrea Biguzzi - è stato ribadito quanto questi due mesi siano stati difficili per il personale che presta servizio al Caps, che ha reagito con grande impegno nei primi lavori per la pulizia del fango dei tanti ambienti seminterrati. Sono stati messi sul tavolo tutti gli argomenti che riguardano il ripristino e la ripartenza della struttura. Da parte dei vertici ministeriali è stata garantito l’avvio, già dopo l’estate, dei corsi in presenza dando assoluta priorità alle palazzine che al momento necessitano degli interventi fondamentali per la presenza di un congruo numero di alloggi e dell’area benessere. Sono state dibattute tutte le dinamiche connesse alla didattica come le aule e le attrezzature. Le risposte raccolte sono confortanti, compresi i risarcimenti da parte del fondo della polizia di stato per i danni subiti dai dipendenti".

Nella foto: le macchine della polizia finite sott’acqua e il ministro Piantedosi in visita al Caps