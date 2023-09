Carabinieri, 14enni denunciati per possesso di due coltelli

I carabinieri di Cesenatico hanno denunciato penalmente due persone per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Si tratta di due ragazzini minorenni di 14 anni che, controllati dai militari della locale Stazione ai Giardini al Mare ’Giorgio Ghezzi’, sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza complessiva rispettivamente di 21 e 20 centimetri, del cui possesso non sono riusciti a fornire giustificazione. Entrambi sono stati trasportati in caserma ed al termine delle formalità sono stati affidati ai rispettivi genitori, che dovranno rispondere del reato.

Sempre a Cesenatico i carabinieri hanno denunciato a piede libero due ragazzi neopatentati per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica; si tratta di un 19enne fermato da una pattuglia dell’Aliquota radiomobile del Norm alla guida della propria autovettura, mentre in viale Roma aveva un tasso alcolemico di 0,6 ed un 21enne, il quale, controllato da una pattuglia in via Cecchini, sottoposto ad accertamento è risultato avere un tasso alcolemico di 0,56. In entrambi i casi la patente di guida è stata ritirata e l’autovettura affidata ad un’altra persona idonea alla guida.

Sempre nell’ambito dei controlli effettuati dai carabinieri, sono stati denunciati due clandestini per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. Il primo è una 31enne albanese controllata a bordo di un’autovettura in viale Roma e risultata sprovvista di un valido documento d’identificazione, mentre il secondo è un nigeriano di 32 anni controllato dai militari in Largo San Giacomo sul retro della chiesa affacciata sul porto e risultato anch’egli irregolare.

g.m.