Carabinieri di Cesenatico segnalano 8 persone per uso di droga

I carabinieri di Cesenatico hanno segnalato alla prefettura di Forlì otto persone per essere assuntori di sostanze stupefacenti durante i controlli effettuati dai militari dell’Arma lo scorso fine settimana.

Sono un 19enne fermato in Largo San Giacomo con un po’ di hashish, un 35enne trovato in via Cecchini con 7 grammi di hashish, un 32enne fermato in via Colombo con 2 grammi di marijuana; un 37enne con mezzo grammo di cocaina (gli è stata ritirata anche la patente), un 36enne con una modica quantità di marijuana; una 15enne pizzicata con un grammo e mezzo di hashish ai Giardini al mare, un 20enne con in tasca 3 grammi di hashish ed un 27enne con una modica quantità di fumo. Tutti hanno dichiarato di possedere la droga per solo uso personale.