Carabinieri in congedo al Sacrario di Redipuglia

La sezione di Cesenatico dell’associazione nazionale carabinieri ha compiuto una gita di tre giorni in Friuli Venezia Giulia e ha partecipato alla manifestazione al Sacrario di Redipuglia, dove si è tenuta la cerimonia per la celebrazione del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate, portando il gonfalone della sezione. La delegazione cesenaticense ha visitato Monfalcone, dove c’è uno dei più grandi cantieri navali d’Italia, in una zona dove c’era una caserma dei carabinieri e dove l’organizzatore della gita, un carabiniere in congedo, vi aveva prestato servizio nel 1959. I membri dell’Anc hanno anche visitato la grotta Gigante lunga 280 metri, alta 114 metri e larga 76 metri, situata a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, la città di Trieste con il suo porto e le sue bellezze storiche e architettoniche, il duomo di San Giusto ed il noto Castello di Miramare. L’associazione nazionale carabinieri di Cesenatico conta oltre duecento affiliati tra carabinieri in congedo, simpatizzanti, benemerite, uomini e donne che hanno un legame di parentela con persone che svolgono od abbiano svolto servizio, a vario titolo presso l’Arma dei carabinieri. A questa sezione vi aderiscono non solo i residenti di Cesenatico, ma anche molti provenienti dai territori dei comuni di Savignano sul Rubicone, Gambettola, San Mauro Pascoli, Gatteo, Longiano, Sogliano, Montiano, Borghi e Roncofreddo.