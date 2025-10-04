Carabinieri in tour tra i quartieri per sventare le truffe agli anziani

La compagnia carabinieri di Cesena ha avviato una serie di incontri con i cittadini, in particolare gli anziani, sempre più fragili di fronte all’aumento dei truffatori. L’Arma, servendosi dei comandanti delle varie stazioni che conoscono le realtà locali e rappresentano un punto di riferimento per gli abitanti, organizza incontri per infondere un senso di rassicurazione sociale oltre a fornire pratici suggerimenti contro questi subdoli reati. Durante gli incontri vengono illustrate tutte le accortezze da seguire per evitare di subire truffe e furti: dal diffidare dei truffatori, che si presentato solitamente in modo gentile ed elegante, alla necessità, quando si è soli in casa, di non aprire alle persone sconosciute, malintenzionati e non permettere le richieste, fatte da estranei, di poter visionare soldi o preziosi. Spesso questi delinquenti telefonano spacciandosi per avvocati o marescialli dei carabinieri, informando la vittima che un congiunto è stato arrestato o coinvolto in un grave incidente stradale e preannunciando l’arrivo di un loro rappresentante per riscuotere denaro o preziosi necessari per evitare problemi con la legge. In questi casi chiamare subito il 112. Poi non rispondere alle chiamate tramite cellulare, vocali, sms o mail. Se succede chiudere il telefono. Il primo incontro c’è stato presso la sede del Quartiere al mare di Cesena, con il comandante della stazione di Macerone, Irene Paternostro, unitamente a militari del reparto, che ha illustrato agli oltre 50 presenti le accortezze utili a evitare di rimanere vittime di simili azioni. Altri incontri nelle prossime settimane.

e.p.