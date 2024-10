Carabinieri,. Provvedi nuovo comandante

Nei giorni scorsi il Luogotenente C.S. Cristian Provvedi ha assunto il comando della Stazione Capoluogo di Cesena, la principale della quattro Stazioni Carabinieri con competenza sul capoluogo cesenate. Il Luogotenente C.S. Cristian Provvedi, 53enne fiorentino, sposato e padre di una figlia, laureato, è un sottufficiale dalla lunga esperienza territoriale che ha prestato servizio in vari reparti dell’Arma in Toscana, in Campania ed in Emilia Romagna. Dal gennaio 2015 al settembre 2024, è stato comandante della Stazione Carabinieri di San Mauro Pascoli. Al sottufficiale sono arrivati gli auguri di buon lavoro da parte del Comandante Provinciale Carabinieri di Forlì – Cesena, Colonnello Emanuele Sighinolfi, anche a nome di tutti i colleghi della provincia.