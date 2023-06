Carabinieri, uomo denunciato per possesso di un coltello e due cutter

I carabinieri della Compagnia di Cesenatico nell’ultimo fine settimana hanno effettuato molti interventi sulla costa e nell’area del Rubicone, per garantire la sicurezza sulle strade e contrastare la criminalità, impiegando le pattuglie delle varie Stazioni, il Nucleo operativo e radiomobile e le squadre di intervento operativo del 4° Battaglione Carabinieri Veneto.

Un uomo di 42 anni è stato denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Quando è stato fermato e controllato a bordo di un’auto mentre percorreva viale Anita Garibaldi, la strada che collega il porto con il lungomare di Cesenatico, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 22 centimetri di cui 10 di lama, e di due cutter lunghi 20 centimetri e con lama di 10 centimetri, quindi tre armi a tutti gli effetti di cui l’uomo non è riuscito a fornire alcun tipo di giustificazione sul motivo della detenzione.

Sono tre gli stranieri clandestini denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. Si tratta di un 20enne tunisino fermato in via Ferrara, un 34enne marocchino controllato in piazza Costa ed un 27enne dominicano fermato in via Mazzini. Sono invece quattro le denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica. Nella rete sono finiti un 40enne controllato in via Marconi, con un tasso di 0,85, un 28enne fermato in viale Trento con un tasso alcolemico di 1,19; un 24enne controllato in viale Anita Garibaldi dove è stato pizzicato alla guida con un tasso alcolemico di 0,94, ed un 25enne fermato in via Cavour nella zona Ponente con un tasso alcolemico di 0,92. In tutti i quattro casi le autovetture sono state affidate a persone sobrie.

g.m.