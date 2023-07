Carabinieri, uomo incensurato fermato con cinque dosi di cocaina

Un insospettabile residente nel centro di Cesenatico è stato arrestato con la pesante accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto martedì pomeriggio, quando i carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Cesenatico, hanno fatto scattare le manette intorno ai polsi di un albanese di 40 anni, incensurato, sul quale ora pende il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di droga. Nel corso di un servizio mirato e finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno controllato l’uomo mentre, a bordo di uno scooter, stava transitando lungo viale Trento.

Al controllo i militari hanno notato che il 40enne era in evidente stato di agitazione, così è scattata la perquisizione personale e della moto, dalla quale sono state rinvenute 5 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 5 grammi. Durante i controlli molti passanti e residenti si sono radunati, mentre le pattuglie hanno chiamato sul posto i militari della squadra di supporto operativo del 4° Battaglione Carabinieri Veneto, che hanno eseguito una perquisizione nella vicina abitazione dove l’uomo viveva assieme ai familiari, dalla quale sono emersi altri 4 grammi di cocaina suddivisa in dosi e anche un involucro contenente 61 grammi di polvere, oltre ad un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, oltre alla somma in contanti 340 euro, ritenuta provento dello spaccio.

L’uomo è stato dichiarato in arresto, trattenuto temporaneamente in una camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di Cesenatico e poi trasferito al carcere di Forlì, dove è a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

