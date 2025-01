Carburanti più salati. Il prezzo della benzina è tornato a quota 1,80

Si preannunciano nuovi tempi difficili per gli automobilisti. Lo dicono i listini degli impianti di carburante che anche nel nostro territorio sono tornati a salire, sfiorando o in certi casi anche superando la quota di 1,80 euro per un litro di benzina. Gli aumenti, che si stanno registrando da inizio anno, stanno portando i prezzi ai massimi dallo scorso agosto, con ovvie ripercussioni, sia direttamente sulle tasche di chi si ferma a rimpinguare il serbatoio, sia indirettamente sui prezzi di tanta merce che arriva sugli scaffali di negozi e supermercati dopo aver viaggiato su gomma.

A segnalare la criticità sono sia Federconsumatori che Coldiretti, che con due diversi studi mettono in guardia sul contesto attuale e sui possibili sviluppi futuri. Il tema in effetti riguarda anche gli scenari legati alle accise, argomento in relazione al quale il Governo in campagna elettorale si era speso annunciando significativi tagli, se non addirittura l’eliminazione, mentre ora c’è da fare i conti con le disposizioni che arrivano dall’Europa sul taglio ai ‘sussidi ambientalmente dannosi’ pensato nel contesto della ‘transizione verde’.

Nello specifico il tema riguarda la riduzione dell’agevolazione attuale di 11 centesimi sul gasolio, che dunque poterà a una diminuzione dello sconto praticato. Verrà invece ridotta quella sulla benzina, per un’entità che secondo le stime del senatore di Forza Italia Antonio Trevisi potrebbe consentire un risparmio di una trentina di euro all’anno. A patto che nel frattempo i prezzi non subiscano ulteriori oscillazioni a rialzo, alimentando il trend già in corso.

Certo, non siamo ai picchi del (non troppo lontano) passato, quando i listini superavano anche i due euro al litro, ma che il quadro stia cambiando – e non in meglio – è un dato di fatto che in tanti lo hanno notato. Per conferma, nei giorni scorsi abbiamo effettuato un viaggio lungo le strade cesenati, annotando i prezzi esposti su diversi distributori. Ancora una volta, non si tratta di un voler stilare una classifica dei più convenienti, quanto semplicemente di riportare la tendenza in atto.

In effetti in alcuni impianti il prezzo per un litro di benzina ha già superato la soglia dell’euro e 80 centesimi, anche se in altre stazioni di servizio si continua a navigare qualche incollatura sotto. E’ il caso per esempio del distributore a marchio Conad al Montefiore, dove un litro di benzina costava 1,75 euro (1,68 il diesel). Appaiato c’era Energia Fluida (1,76 per la benzina e 1,67 per il diesel), mentre appena uno scalino più in alto abbiamo rilevato i prezzi di Ego in viale Matteotti (rispettivamente 1,77 e 1,69 euro al litro) e quelli ei Enercoop e Q8 entrambi in via Torino, in pratica uno di fronte all’altro e con gli stessi listini (1,78 euro per un litro di benzina e 1,71 per lo stesso quantitativo di gasolio).

Come detto, le segnalazioni delle associazioni si sommano: a quelle di Federconsumatori si è aggiunta una nota di Coldiretti in base alla quale "gli aumenti dei prezzi dei carburanti rischiano di peggiorare ulteriormente una situazione che vede già i costi del trasporto di cibi e bevande incidere per circa il doppio rispetto alla media generale di tutti gli altri prodotti che viaggiano su strada e via mare, mentre, è pari al triplo per la logistica ferroviaria e 5 volte quella dei trasporti aerei".