Carburanti, prezzi in calo. Risparmio di 15 euro sul ‘pieno’ rispetto al 2023

Ci sono cose che col passare del tempo, migliorano. Il vino, l’amore vero. Il prezzo della benzina. In questi giorni i listini degli impianti di carburante hanno toccato i livelli minimi dall’inizio dell’anno, mettendosi alle spalle – si spera – il periodo nerissimo degli aumenti che tutti gli automobilisti del territorio di certo non hanno dimenticato. In effetti un anno fa di questi tempi il quadro era ben diverso, con importi decisamente più alti rispetto a quelli che abbiamo registrato ieri nel corso di un sopralluogo effettuato in varie zone della città. Come sempre, serve ricordare che il nostro intento non è quello di stilare una classifica, ma piuttosto di tracciare una tendenza e in effetti confrontando i dati con quelli rilevati sempre nei distributori cesenati dodici mesi fa, la differenza è evidente. Partiamo dalle buone notizie, quelle raccolte nelle scorse ore.

I prezzi più bassi che abbiamo individuato erano quelli – identici – proposti negli impianti Energia Fluida lungo la via Emilia Levante e Conad Montefiore: in entrambi i casi le quotazioni erano di 1.57 euro al litro per il diesel e 1.69 per la benzina. Il raffronto con lo stesso periodo di un anno fa: iIl 17 agosto 2023, al Montefiore, che era risultato nel nostro viaggio l’impianto più economico, gli importi erano fissati a 1.79 per il diesel e 1.89 per la benzina. Oltre venti centesimi di differenza per ogni litro venduto. Tanto, soprattutto quando si va a moltiplicare. Perché il serbatoio di un’auto ha una capienza media di una cinquantina di litri, che possono arrivare a 70.

Tenendo buoni i 50 litri e mettendo mano alla calcolatrice, fare un pieno oggi costa 10 euro in meno rispetto al 2023.

E a settembre dell’anno scorso era andata anche peggio: lo stesso tipo di riscontro effettuato il 23 del mese successivo aveva infatti portato a rialzare ulteriormente l’asticella. Utilizzando sempre il confronto del Montefiore, in quell’occasione i listini erano 1.89 euro per un litro di diesel e 1.93 per la benzina. Si era in un periodo particolarmente ‘caldo’, con iprezzi medi che a livello nazionale superavano anche i due euro al litro. Tenendo comunque quel riferimento cesenate, la diminuzione rispetto a questi giorni è tra i 25 ei 30 centesimi per un litro, a seconda del tipo di carburante. Dunque, rispetto alla seconda metà di settembre del 2023 fare il pieno oggi consente un risparmio di circa 15 euro.

"Sono cifre importanti, che ovviamente non sono passate inosservate ai consumatori – commenta Elga Fabbri dell’impianto Leone di via Romea –. Tanti mi chiedono quali sono le tendenze dei prossimi giorni, sperando che il quadro resti su queste soglie, magari con qualche ulteriore ribasso... Intendiamoci, è chiaro che il tema dell’aumento dei prezzi non è una questione legata esclusivamente al carburante, ma piuttosto a tutto il paniere degli acquisti che una famiglia deve fronteggiare. Lo abbiamo sentito tutti sulle nostre tasche. A maggior ragione poter fare i conti con una buona notizia è importante. Lo vedo quotidianamente: magari l’importo richiesto resta lo stesso, ma ora molti clienti passano più spesso a fare rifornimento, concedendosi dunque chilometri aggiuntivi alla guida. L’aspetto migliore è quello di regalare un sorriso in più a chi non ha alternative all’uso del mezzo di trasporto e che ora può fare i conti con un buon risparmio".